Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи

Власти США решили повременить с выплатой Intel миллиардов долларов в виде кредитов с льготными ставками и грантов, которые положены ей по новому «закону о чипах». Причина – плохие финансовые показатели, ведь у компании гигантский чистый убыток вместо чистой прибыли. Чтобы получить деньги и льготы, Intel потребуется выполнить целый ряд условий.

Сама виновата

Компания Intel, крупнейший в мире производитель настольных и серверных процессоров с архитектурой х86, не смогла получить деньги по «закону о чипах» (CHIPS Act), принятому в США, пишет Tom’s Hardware. Как гигантский игрок американской полупроводниковой индустрии с заводами по всему миру, она рассчитывала на самую крупную сумму, но власти США решили повременить с выплатами.

Причина – в провальном финансовом отчете за II квартал 2024 г., в котором Intel отчиталась о почти рекордном для нее размере чистого убытка, составившего более $1,6 млрд. Исторический рекорд она поставила в I квартале 2023 г., когда чистый убыток перевалил за $2,8 млрд. Также она сообщила об увольнении от 15 до 20 тыс. человек, а «закон о чипах», наоборот, нацелен, в том числе, на создание новых рабочих мест в сфере полупроводников. Дополнительно в конце августа 2024 г. выяснилось, что Intel намеревается выставить на продажу часть своих активов, что тоже едва ли понравилось американским властям и убедило их в надежности компании.

Чего почти лишилась Intel

Программа CHIPS, связанная с одноименным законом и нацеленная на восстановление американской индустрии полупроводников, предполагает выплату Intel гранта в размере $8,5 млрд и предоставление $11 млрд в виде кредита на льготных условиях. Также ей причитается налоговый вычет в размере 25% на сумму до $100 млрд.

Intel Intel больше не доверяют ни акционеры, ни власти США

Суммы весьма серьезные даже для Intel, чья выручка в провальном II квартале 2024 г. достигла $12,8 млрд. Но эти деньги и льготы она получит, только если поправит свое финансовое положение, а после пройдет проверку на благонадежность. Власти США хотят убедиться, что деньги американских налогоплательщиков, которые планируется отдать Intel, не пропадут зря, пишет Tom’s Hardware.

Сделать это, судя по всему, будет непросто. Руководство Intel в настоящее время рассматривает возможность продажи долей в компаниях Altera (производитель программируемых интегральных схем) и Mobileye (разработчик автопилота для электромобилей Tesla), а также решает судьбу строящегося завода в Магдебурге (Германия). Вариантов в его случае пока лишь два – или временная заморозка стройки, или полная ее остановка.

Отдать чужим, а не своим

Intel – американская компания, но основными ее конкурентами на получение денег в рамках программы CHIPS стали азиатские фирмы, весьма преуспевшие в полупроводниковом бизнесе. Intel не только разрабатывает, но и самостоятельно производит процессоры, вот только современных техпроцессов у нее и в помине нет – она до сих пор «сидит» на 10 нм, который освоила еще в августе 2019 г.

В то же время корейская Samsung и тайваньская TSMC достигли гораздо больших успехов. У каждой из них уже есть отлаженное 4-нанометровое производство, а TSMC добилась больших успехов в выпуске микросхем по топологии 3 нм.

Обе эти компании вносят существенный вклад в развитие полупроводниковой отрасли США. TSMC строит в Аризоне свой новый суперсовременный завод, а у Samsung уже есть свои фабрики в Новом свете – ту, что расположена в Техасе, она собирается модернизировать для выпуска передовых 2-нанометровых чипов.

И Samsung, и TSMC имеют все шансы получить деньги по программе CHIPS, и Intel с ее финансовыми неурядицами и техпроцессом 1,8 нм, существующим лишь на бумаге, мало что может им противопоставить.

Когда тайное стало слишком явным

Гигантский чистый убыток, морально устаревшие техпроцессы и увольнение огромного количества сотрудников – далеко не полный список проблем, с которыми столкнулась Intel. Ее акционеры с недавних пор настроены резко против нее – настолько, что готовы уничтожить ее в суде.

Первые иски уже поданы – акционеры утверждают, что Intel тщательно скрывала от мировой общественности свои проблемы, что в итоге вылилось в искусственное завышение стоимости ее акций в период с 25 января по 1 августа 2024 г. После публикации финансового отчета за II квартал 2024 г. ценные бумаги Intel резко подешевели – капитализация компании всего за несколько часов сократилась более чем на $32 млрд, то есть ее акционеры потеряли немало денег.

Таким образом, к череде неурядиц Intel добавились и проблемы с акционерами. Свою лепту вносит и компания AMD, процессоры которой уже давно перешли на топологию 5 нм. Из-за нее доля Intel на рынке х85-процессоров за последние семь лет сократилась с 77,6% в III квартале 2017 г. до 63,5% в III квартале 2024 г. (статистика Statista.com).