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Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО

Покупатели российских ПО и «железа» будут платить пониженный налог на прибыль. Об этом Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. Президент также поручил внести предложения по перечню решений для предоставления льгот. Эксперты усмотрели здесь возможность упразднения реестров Минцифры и Минпромторга и создания единого перечня ПО и оборудования.

Поручение Президента России

Президент России Владимир Путин поручил расширить налоговые льготы, распространяющиеся на покупателей отечественных решений. Об этом Президент России сообщил в ходе послания Федеральному Собранию, прошедшего 21 февраля 2023 г.

«Налог на прибыль для компаний, которые покупают российское ПО и технологии искусственного интеллекта будет снижен, — отметил Владимир Путин. — Налоговый вычет будет считаться с повышенным коэффициентом: на каждый рубль — 1,5 рубля». То есть расходы компаний будут учитываться с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат.

Президент также предложил распространить налоговый вычет и на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. Он также поручил Правительству внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

Положительный эффект

Объявленные Президентом России льготы помогут сэкономить компаниям, закупающим российские решения, рассказал «Коммерсанту» эксперт по налогообложению «СКБ Контур» Михаил Пархоменко. Он пояснил, что если компания покупает ПО на 10 млн руб., то в расходах она указывает в полтора раза больше — 15 млн руб. И значит, что налог на прибыль компании придется платить меньше (с допвычета в размере 5 млн руб.). Экономия при таком раскладе составит 20% от суммы затрат на ПО, то есть 1 млн руб.

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Фото: © kremlin
Владимир Путин объявил о новых льготах для покупателей российских решений

Помимо финансовой выгоды для компаний-покупателей, новые льготы помогут распространить российское ПО, пояснила изданию директор по коммуникациям цифровой платформы «Ракета» Дарья Зубрицкая.

Гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин обратил внимание на то, что поручение Президента России по внесению предложений по перечню оборудования и порядку предоставления льгот обратит внимание отрасли на «адекватность составления» реестров российского ПО Минцифры и оборудования Минпромторга. В том числе, может подняться вопрос критерий отнесения продуктов к этим реестрам.

Поручение Владимира Путина «внести предложения по перечню» может означать, что существующие реестры ПО и «железа» будут упразднены. На смену им будет создан новый реестр, допускает Брыкин.

Какие льготы уже есть

В марте 2022 г. Владимир Путин подписал указ о введении третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Представителей индустрии освободили от обязанности платить налог на прибыль до 31 декабря 2024 г. До этого с 2020 г. они платили налог по льготной ставке 3%. Кроме того, российские ИТ-компании освободили от налогового и валютного контроля.

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Для разработчиков ПО также была введена нулевая ставка НДС. ИТ-компании пользуются и пониженным тарифом страховых взносов (7,6%). Упрощена для ИТ-компаний и процедура участия в госзакупках.

Также ИТ-компании получили возможность получать кредит по льготной ставке, не превышающей 3%, как на обеспечение своей нынешней деятельности, так и на реализацию новых проектов. Как в интервью CNews сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин, к концу 2022 г. банки выдали льготных кредитов на 250 млрд руб. Займы получали как заказчики российских решений, так и их разработчики.

Помимо этого, ИТ-компании получили гранты на развитие проектов. Общий объем грантовой поддержки составил 23,5 млрд руб. Также в 2022 г. было выдано около 5,5 тыс. ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний на общую сумму более 50 млрд руб., ипотеку выдавали по средней ставке около 4%.

Кристина Холупова

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