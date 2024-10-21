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Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON»

«Связь.ON» начал продажу мультисервиса «Правокард» в своих мультицентрах. В пакет входят юридическая и налоговая поддержка, финансовые консультации и консультации HR-помощника, а также семейные услуги от телемедицины до автопомощи. Ответственность юристов «Правокард» застрахована. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

«Люди приходят к нам за решением очень разных жизненных задач, а не просто за электроникой и инструментами. Поэтому продукт, который поможет отстоять интересы в спорах с застройщиком, управляющей компанией или соседями, оздоровить кредитную историю или получить налоговый вычет прекрасно подходит для нашей сети, — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON». — Мы понимаем, что большинству пользователей бывает сложно разобраться и поэтому делаем ставку не просто на широкую линейку товаров, банковских и небанковских продуктов, но главное — на команду хорошо обученных консультантов, которые помогут во всем разобраться и соберут под задачи клиента комплексное предложение лучше».

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Облака

«В современном мире комплексный подход становится особенно важным в аспекте решения различных жизненных проблем. Запуск мультисервиса от «Правокард» — это закономерный шаг навстречу потребности рынка в актуальных и многофункциональных решениях, — отметил Станислав Каплан, генеральный директор «Правокард». — Мы предлагаем не просто услуги, а возможность получить квалифицированную помощь по самым различным направлениям. Это позволит людям эффективно справляться с вызовами и находить оптимальные решения в любой ситуации».

В первый год работы «Связь.ON» планирует открыть несколько сотен мультифункциональных центров по всей стране, в первую очередь, в городах и агломерациях от 30 тыс. жителей, которые обеспечат шаговую доступность товаров и услуг.

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