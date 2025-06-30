Половина россиян готова направлять часть премий на формирование будущей пенсии

50% россиян согласились бы отдавать часть своей премии на формирование будущей пенсии, если бы сумма накоплений при выходе на заслуженный отдых оказалось значительной, а условия накопительной программы были бы выгодными и комфортными. При этом 47% российских граждан считает, что хорошим инструментом для накоплений могут быть корпоративные пенсионные программы от НПФ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция», который был проведен среди 2000 россиян методом онлайн-опроса. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На вопрос «Согласились бы вы, чтобы определенная часть вашей премии шла на формирование будущей пенсии?» утвердительно ответили 50% респондентов. Из них 27% готовы формировать накопления, если условия программы будут выгодными и комфортными, 8% готовы участвовать, если сумма накоплений окажется значительной.

Позитивно идею формировать дополнительную пенсию за счет премий называют как мужчины, так и женщины. Существенных различий не выявлено: идею поддержали 50% опрошенных мужчин и 49% женщин. Интересно, что в разрезе возрастов концепцию формирования пенсионных сбережений за счет премий больше всего поддержала молодежь: 59% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали «за». В возрастной группе от 25 до 34 лет готовы инвестировать часть премий в пенсионные накопления 45% респондентов, от 35 до 44 лет – 46%, от 45 до 54 лет - 57%. Среди участников опроса старше 55 лет положительно ответили на этот вопрос 53% опрошенных.

Чаще всего о том, что готовы формировать дополнительный капитал на долгосрочное будущее с помощью премий и бонусов, говорили жители Челябинской (58%) и Самарской (55%) областей. В топ-10 регионов по этому критерию также вошли Республика Башкортостан (53%), Кемеровская область (51%), Краснодарский и Красноярский края, Новосибирская область (по 48% в каждом регионе проголосовали «за»), Московская (47%), Тюменская (43%) и Свердловская (42%) области.

Почти половина опрошенных россиян (47%) на вопрос «Хотели бы вы, чтобы работодатель формировал для вас дополнительную пенсию с помощью корпоративной пенсионной программы?» ответили положительно. При этом 5% опрошенных россиян рассказали, что у них уже работает в компании корпоративная пенсионная программа, которая позволяет формировать пенсионный капитал совместно с работодателем. Чаще всего о том, что у них есть КПП, говорили респонденты Красноярского края (16%), Башкортостана (16%), Самарской области (9%), Нижегородской области (8%), Москвы (6%) и Свердловской области (5%).

«Корпоративные пенсионные программы позитивно влияют на бренд компании как работодателя. Это значимый элемент удержания сотрудников и способ повысить их лояльность, что особенно ценно в условиях дефицита квалифицированных кадров. Наиболее часто о наличии таких программ сообщали респонденты из профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR» (9%), «Производство, сервисное обслуживание», «Финансы, бухгалтерия», «Информационные технологии» (по 8%) и «Строительство, недвижимость» (7%)», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом чуть больше половины участников опроса (56%) отметили, что за последний год размер их премий не изменился. 20% опрошенных россиян пожаловались на то, что в их компании размер материального поощрения все же уменьшился, а 16% наоборот отметили положительную динамику в этом вопросе. Отметим, что 9% респондентов сообщили, что на их работе премии вовсе перестали выплачивать. О том, что размер премий повысился, чаще всего говорили представители науки и образования (24%), розничной торговли (21%), административного персонала, а также высшего и среднего менеджмента (20%). Отом, что размер премий понизился, сообщали респонденты из тех же сфер: помимо высшего менеджмента (27%) такой ответ чаще всего давали представители финансов и бухгалтерии, розничной торговли и административного персонала (по 26%).

«Премирование и повышение зарплаты остаются ключевыми инструменты материального поощрения на работе: 60% респондентов сообщили, что никаких иных механизмов у них в компании не предусмотрено. Еще 23% рассказали о том, что премии – не единственный вид материального поощрения. Остальные затруднились ответить. Это косвенно подтверждается и данными из анализа вакансий: такой бонус как материальная поддержка указан в 6% предложений о работе, компенсация затрат на питание – также в 6%, затрат на транспорт – в 3%, на спорт – в 2%», – сказала Мария Игнатова.

Что касается размера премий, то почти четверть участников опроса (23%) признались, что их бонус составляет от 10 до 30% от оклада, 15% опрошенных назвали сумму премий в 10% от оклада, а 14% опрошенных обозначили сумму от 30 до 50%.

Как показали результаты опроса, самые высокие премии получают топ-менеджеры и руководители среднего звена: 20% из них рассказали, что получают премии в размере 100% от оклада. На втором месте по этому вопросу – представители ИТ-отрасли: из них 18% отметили, что рассчитывают на повышенную премию. На третьем месте – сотрудники отдела продаж и обслуживания клиентов: из них 13% уверенно заявили, что получают материальное поощрение в повышенных объемах.

Наибольший объем небольших премий зафиксирован у сотрудников транспортной, розничной торговли и научной сферы. Порядка 20% респондентов этих отраслей рассказали, что их премия составляет 10% от оклада.

«Результат опроса, проведенного hh.ru и НПФ «Эволюция», показал, что больше половины россиян (62%) с разной периодичностью получают премии от работодателя. Из них: чуть больше четверти (26%) получают материальное поощрение от компании ежемесячно, каждый десятый – раз в квартал. 47% респондентов подтвердили свое желание формировать будущую пенсию совместно с работодателем. Результаты опроса также в очередной раз подтвердили наши убеждения в необходимости разъяснять россиянам выгоду программы долгосрочных сбережений, вступившую в силу с 2024 г., и помогать россиянам вступать в данную программу. Это позволит гражданам сформировать «денежную подушку безопасности» или пенсионные сбережения. Сумма софинансирования, на которую может рассчитывать вкладчик от государства на протяжении десяти лет, зависит от его дохода и составляет до 36 тыс. руб. в год. Еще одно преимущество программы – повышенный налоговый вычет. Средства клиентов фонда застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн руб.», – отметила генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.