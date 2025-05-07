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Wildberries & Russ получила образовательную лицензию

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») получила образовательную лицензию и теперь имеет право предоставлять образовательные услуги, а также выдавать учащимся документы об окончании образования. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Лицензия распространяется на несколько видов образовательной деятельности: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профессиям рабочих и служащих (для людей без высшего или среднего специального образования), дополнительное образование взрослых и детей. Наличие у компании лицензии позволяет ученикам, например, получить официальные документы об образовании или оформить налоговый вычет за обучение.

В ноябре 2024 г. Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления и развитии собственной образовательной платформы. Пилотным проектом стал «Клуб Инициативной Молодежи» (КИМ) – конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов.

Сейчас Департамент обучения Wildberries & Russ плотно взаимодействует с российскими вузами и колледжами в рамках программы стажировок для студентов, а также, разрабатывает образовательные продукты для предпринимателей и сотрудников компании.

«У нашей компании очень амбициозные планы в сфере обучения. Лицензия позволит запускать еще более масштабные проекты на разные аудитории: для предпринимателей, студентов, школьников, будущих и нынешних сотрудников компании. Мы уже сейчас реализуем совместные образовательные программы с ведущими российскими вузами. А осенью откроем для всех желающих предпринимателей Университет RWB. В настоящий момент прорабатываем программу обучения, которая нацелена на развитие и масштабирование бизнеса», — отметил Игорь Коваль, директор департамента обучения объединенной компании Wildberries & Russ.

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