Skillbox и «Т-Банк» автоматизировали налоговый вычет за обучение

Образовательная платформа Skillbox стала эксклюзивным образовательным партнером первого в России бесплатного онлайн-сервиса для ускоренного получения социальных налоговых вычетов. Теперь налоговый вычет на образовательные услуги можно получить за один месяц, вместо трех. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Сервис запущен «Т-Банком» совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и компаниями-партнерами. Первым партнером сервиса в сфере онлайн-образования стал Skillbox. Сервис «Т-Банка» дополняет существующую механику от ФНС: объединяет в одном месте (мобильном приложении банка) все подходящие под вычет траты и освобождает клиентов от необходимости личного обращения в организацию для оформления справки.

Процесс проходит почти без участия клиента — банк с разрешения клиента берет на себя весь процесс оформления и взаимодействия с ФНС и компанией, предоставляющей услуги. Это существенно экономит время каждой из сторон. Срок проверки со стороны ФНС сокращается в три раза — с трех месяцев до одного.

Кому доступен сервис

Налоговый вычет за обучение — это возврат 13%-15% (в 2024 г. и 13-22% в 2025 г.), в зависимости от уплаченного НДФЛ, от суммы расходов на обучение, но не более чем 150 тыс. руб. за взрослого и 110 тыс. руб. за ребенка. С помощью налогового вычета происходит компенсация части расходов — вернуть можно до 19,5 тыс. руб.

Сервис доступен клиентам, оплатившим обучение на платформе Skillbox картой «Т-Банка». Получить налоговый вычет можно, оплатив услуги за себя, своих детей, супруга/у, родителей, подопечных, братьев или сестер. Оформление вычета за 2024 г. через «Т-Банк» возможно в любое время начиная с апреля 2025 г. и не привязано к подаче декларации о доходах. Подробности можно узнать на сайте «Т-Банка».

Как работает сервис

Существовавший до 2025 г. стандартный порядок оформления социальных вычетов предусматривал, что клиент самостоятельно собирает подтверждающие документы и заполняет декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).

С 2025 г. действует упрощенный порядок оформления налоговых вычетов. Теперь не нужно представлять 3-НДФЛ и подтверждающие документы, но, чтобы подтвердить расходы, клиенту необходимо заполнить заявления на вычет в организациях, где он получал услуги. На основании полученных от организаций справок налоговый орган формирует заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика (при успешном прохождении контролей), которое клиенту нужно подписать.

Благодаря автоматизации процесса срок проверки со стороны ФНС сокращается с трех месяцев до периода от одного месяца до нескольких дней.

Сервис «Т-Банка», в свою очередь, расширил возможности упрощенного вычета: клиенты видят в мобильном приложении все подходящие траты и одной кнопкой могут подать общее заявление на оформление справки для налоговой. Банк направит заявление в организации, где клиент получал услуги, а организация направит справку в налоговую.

Процесс оформления налогового вычета с сервисом «Т-Банка» выглядит так:

– Клиент оплачивает образовательную услугу на платформе Skillbox картой «Т-Банка».

– По окончании налогового периода (полного года) клиент подает в приложении «Т-Банка» заявление на оформление вычета, которое банк направляет в Skillbox.

Для этого в приложении «Т-Банка» на главном экране нужно перейти во вкладку «Все операции» → раздел «Налоговые вычеты» и выбрать «2024-й год», если покупка курса была совершена в 2024 г. Перейдя в 2024 г., клиенту будут показаны два блока — один по тратам у партнеров с кнопкой «к оформлению», второй с тратами у остальных организаций с кнопкой «узнать как оформить». После нажатия кнопки «к оформлению» на экране появится описание того, что будет дальше и финальной кнопкой, под которой лежит согласие клиента.

– Skillbox подтверждает траты клиента и направляет справку в ФНС.

– Налоговая служба на основе полученных данных формирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика, о чем «Т-Банк» уведомляет клиента.

– Клиент подписывает предзаполненное заявление своей электронной подписью в личном кабинете на сайте налоговой.

– ФНС проводит проверку данных, после чего клиент получает выплату на свой счет в «Т-Банке».