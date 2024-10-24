Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» запустился новый навык виртуального ассистента «Салют» — умный налоговый калькулятор. С 2025 г. в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход. Навык поможет клиентам Сбербанка заранее подготовиться к изменениям налогового законодательства, посчитать, какую сумму налога предстоит платить, и как изменится зарплата. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Налоговый калькулятор на данном этапе позволит быстро и наглядно увидеть, как именно изменятся налоги и зарплата человека в 2025 г. Чтобы воспользоваться, достаточно просто написать или сказать виртуальному ассистенту в приложении Сбербанк «Салют, рассчитай мой налог», указать свою зарплату и примерный размер годовой премии. Калькулятор за доли секунд покажет: суммарный доход за 2025 г. с учетом изменений; сравнение дохода с предыдущим годом; точную сумму НДФЛ за 2025 г.; динамику суммы НДФЛ по предыдущим периодам

Павел Бурин, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка: «Мы видим заинтересованность клиентов в работе с налоговой системой и в получении дополнительной выгоды, которую они могли упустить. Так, наш сервис «Советы» на базе искусственного интеллекта в мобильном приложении «Сбера», который дает персонализированные финансовые рекомендации, регулярно находит каждый месяц около 35 тыс. клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. За 2024 г. мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 млрд руб. Запуск умного налогового калькулятора — это лишь первый шаг на пути к созданию полноценного клиентского опыта по работе с налогами и вычетами с применением ИИ-технологий».