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«МегаФон» улучшил связь на родине «русского Эдисона»

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям и гостям старинных сел Ульяновской области. «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру связи в Цильнинском районе. В частности, работы прошли в Степном Анненкове, откуда родом Ефим Горинизобретатель прообраза современного телевидения.

Горин внес свой вклад в появление таких технологий как факс, электрофотография, световые вывески. Кроме того, в фондах Ульяновского краеведческого музея хранится его авторское свидетельство на изобретение №56958 «Приемное телевизионное устройство».

Любители истории, приехав на родину «русского Эдисона» (так называли Горина), могут делиться впечатлениями в соцсетях на средней скорости 40 Мбит/c, а максимальная достигает здесь 115 Мбит/с. Технические специалисты оператора задействовали средний диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети.

Также инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в других селах с многолетней историей: Крестиково, Арбузовке и Новых Тимерсянах. Сейчас в них доступна средняя скорость загрузки 30 Мбит/с. Ранее до этих локаций долетал слабый радиосигнал.

«Суммарно в четырех населенных пунктах проживает 2,5 тыс. человек. Наличие надежной мобильной связи упрощает им решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет с помощью мобильного интернета и гаджета намного удобнее. Потребность в этом высока: с момента запуска новых базовых станций дата-трафик в селах вырос в полтора-два раза. Традиционно около 10% интернет-данных приходится на приезжих», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

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