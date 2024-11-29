Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома

Правительство утвердило размер федерального инвестиционного налогового вычета и перечень отраслей, имеющих на него право. В список попали ИT- и телеком-компании. Размер вычета составит 3% от суммы, вложенной предприятием в свое развитие.



Размер налогового вычета утвержден

Правительство России 29 ноября утвердило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, сообщила «Парламентская газета». В список компаний, которые, как указано в документе, смогут получить инвестиционный налоговый вычет, вошли ИT-компании и компании, занятые в сфере телекоммуникаций.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера начнет действовать с первого января 2025 г. Вычет составит 3% от суммы, вложенной предприятием в свое развитие. На эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль.

По словам руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, введение федерального налогового вычета придаст дополнительный импульс развитию предпринимательской деятельности в России, важно распространить льготы не только на традиционные секторы экономики, но и на высокотехнологичные отрасли. «Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах. Создание комфортных условий для развития цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — сказал Григоренко.

Инвествычет для российского бизнеса

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был введен в России Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ, согласно которому общая сумма вычета по всем видам расходов в текущем налоговом (отчетном) периоде не превышает разницу между суммой налога, рассчитанной (без учета вычета) по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%.

Дина Орлова from Pixabay ИТ-компании и телеком смогут получить налоговый вычет в размере 3% от инвестиций в развитие

Предполагалось, что инвестиционный вычет с 2018 г. будет вводится по решению субъекта страны и уменьшать суммы налога к уплате в региональный бюджет на сумму до 90% расходов на инвестиции в основные средства и в федеральный бюджет — на сумму до 10% расходов. Закон позволял регионам использовать его как инструмент стимулирования развития экономики. Как писал CNews в апреле 2022 г., на тот момент такой возможностью воспользовались не все, а только две трети субъектов Российской Федерации.

Планы властей по инвесвычетам для ИТ и телекома



С предложением распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи Минцифры выступило в 2022 г. Идея заключалась в том, чтобы позволить представителям телеком-отрасли уменьшить сумму налога на прибыль и сохранить инвестиции в эксплуатацию и модернизацию сетей связи.

Инициатива появилась на фоне кризиса отрасли связи из-за общественно-политических событий. В конце марта 2022 г. комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей предупредила о перебоях в сетях сотовой связи из-за дефицита оборудования и износа мощностей. Проблемы явились следствием крупномасштабных санкций против России и падения курса рубля. В частности, поставки прекратили крупнейшие мировые вендоры телекоммуникационного оборудования: финская Nokia и шведская Ericsson.

В июне 2024 г. Президент Владимир Путин говорил, что с этого года региональный инвестиционный вычет будет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. В следующем месяце премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минцифры и Минфину России проработать возможность введения федерального инвестиционного вычета по расходам компаний на внедрение российского ПО и программно-аппаратных комплексов.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев заявил об инициативе министерства распространить федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на проекты по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ). Такая мера должна создать дополнительные экономические стимулы для того, чтобы бизнес переходил на российские ИТ-решения.