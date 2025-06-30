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Тетюнина Елена


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Половина россиян готова направлять часть премий на формирование будущей пенсии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тетюнина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 553 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5434 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
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