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Скворцов Владимир


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Официальный производитель грузовиков «КАМАЗ Компас» перешел на корпоративный мессенджер Compass 1
17.10.2024 ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования 1
17.10.2024 «АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
08.12.2020 «Альфастрахование»: объем выручки страховых услуг онлайн за 5 лет вырос более чем в 20 раз 1
05.09.2019 «Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО 2
18.10.2018 Group-IB и «Альфастрахование» выпускают полис страхования киберрисков «АльфаCyber» 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 1
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Скворцов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Cisco Systems 5150 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Цифра ГК 2467 1
Cyber Security Solution - Киберсекьюрити Солюшнс 1 1
АльфаСтрахование СГ 329 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 2
Альфа-Групп 716 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 2
Веста 51 1
АльфаСтрахование Жизнь 26 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
АльфаСтрахование ОМС 17 1
Альфа-Банк 1794 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 480 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 1
ВЕСтА - Восточно-Европейское Страховое Агентство 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1014 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 481 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 208 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 992 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1555 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2095 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4112 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 809 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 216 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
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Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 590 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Ведомости 1068 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 395 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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