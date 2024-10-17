«АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ

Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%, сказал генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

Сервис анализирует убытки по определенным критериям, в том числе – на наличие признаков страхового мошенничества. Если возникают сомнения – к процессу подключается человек. При положительной же оценке заявления ИИ автоматически передает убыток на оплату.

«Подключение искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на наших сотрудников и улучшить клиентский сервис за счет сокращения времени на рассмотрение заявления. Срок урегулирования убытков с помощью ИИ при отсутствии уточнений – один день с момента полной комплектации убытка. Сервис развивается и постоянно обучается, как все продукты с использованием ИИ. Уже в 2025 г. мы ожидаем, что 80% простых убытков с денежной выплатой будут урегулироваться без участия человека. Это не означает, что мы хотим полностью отказаться от возможности прямого общения клиентов с нашими сотрудниками. Напротив, запрос на это сохраняется, и мы будем его всегда принимать во внимание. Но также работаем над тем, чтобы наши клиенты могли сэкономить время и максимально быстро получить положенные выплаты», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».