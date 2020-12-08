«Альфастрахование»: объем выручки страховых услуг онлайн за 5 лет вырос более чем в 20 раз

Страховые премии российских страховщиков в онлайн-сегменте за последние пять лет увеличились более чем в 22 раза – с 3 до 68 млрд руб., согласно данным ЦБ России. Об этом рассказал Владимир Скворцов, генеральный директор компании «Альфастрахование» на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков.

«Существует большой разрыв между тем, как воспринимают страховую отрасль извне: часто бытует мнение, что страховщики очень консервативные, нецифровые и с точки зрения обслуживания, и с точки зрения присутствия. Но мы понимаем, что уже огромный процент наших операций проходит в цифре, и это подтверждает статистика», – отметил Скворцов.

По его словам, через мобильные приложения разных страховых компаний по автострахованию урегулируется 25-30% страховых случаев. В разгар коронакризиса эта цифра достигала в «Альфастраховании» 35%.

Еще один пример – сервис цифрового профиля, которым пользуются сотни тысяч клиентов страховщиков для упрощенной идентификации по ОСАГО. Подобные технологические решения почти в два раза сокращают время взаимодействия клиента с компанией.

Присутствие страховщиков в «цифре» комплексно замеряет «Индекс застрахованного» – первый аналитический показатель в России, оценивающий уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц, который запустили ВСС и аналитическое агентство АС&М.

По итогам первого расчета индекс составил 43%, что говорит о достаточно высокой степени доступности цифровых страховых сервисов и доверии к ним со стороны населения, а также о дальнейшем потенциале цифровизации отрасли. По результатам опроса потребителей, проведенного в рамках исследования, более 60% клиентов уже готовы полностью перейти на цифровой формат взаимодействия со страховой компанией, а 40% жителей страны, активно пользующихся интернетом, уже знакомы цифровые сервисы страховщиков, большинство из них остались удовлетворены взаимодействием со страховой компанией.