Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор

На российском рынке появился современный проектор Acer BS-314P с лампой яркостью 5000 ANSI люмен, предназначенный для лекционных залов, аудиторий и любых больших помещений. Новинка сочетает в себе повышенную световую отдачу и технологию DLP, что позволяет получать кристально чистое и детализированное изображение с дистанции даже при ярком внешнем освещении. Проектор отлично справляется с базовыми презентациями, а также идеально подходит для обучающих сессий и показов видео в больших пространствах. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer BS-314P предлагает нативное разрешение WXGA (1280x800) с максимальной поддержкой до 1920x1200 пикселей, и оснащена набором фирменных технологий Acer ColorBoost3D для реалистичной цветопередачи, LumiSense для автоматической оптимизации яркости и насыщенности в зависимости от контента, а также системами защиты зрения Acer BlueLightShield, снижающей нагрузку на глаза, и ColorSafe II для вывода стабильных, естественных цветов.

Основные характеристики Acer BS-314P — технология: DLP; нативное разрешение: WXGA (1280x800); максимальное входное разрешение: 1920x1200; диагональ изображения: от 27" до 300" (68-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 5 000 ANSI люмен (стандарт), 4 000 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10 000 / 15 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии LumiSense, ColorBoost3D, ColorSafe II и BlueLightShield; интерфейсы: 2х HDMI 1.4b, 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х VGA (аналоговый вывод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A; встроенная аудиосистема: 3 Вт; уровень шума: 27 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±40°.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.