Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото

Acer представила в России новую модель проектора для дома Acer PD1330W. Теперь любая комната может стать настоящим кинотеатром. Компактный корпус проектора позволяет с легкостью перемещать его и защищен от попадания пыли на случай просмотра кино или спортивных передач вне дома. При этом высокая максимальная яркость и качественная цветопередача помогут получить максимум удовольствия даже в хорошо освещенном помещении или на «дневном сеансе».

Acer PD1330W выполнен в классическом прямоугольном форм-факторе, который отлично вписывается в любой интерьер. В передней части белого корпуса находится отверстие лампы и решетка встроенного 10-ваттного динамика. Управлять фокусом и приближением пользователь может вручную при помощи специальных регулировочных колец, доступ к которым открывается на верхней панели. Там же находятся все элементы управления воспроизведением. В задней части корпуса расположены разъемы для аудио (вход/выход), два порта HDMI и порт VGA для подключения источников изображения.

Проектор легко можно разместить в любой части помещения благодаря удобным функциям коррекции изображения, включая коррекцию вертикального и горизонтально трапецеидального искажения и четырехугольную коррекцию искажений. Также Acer PD1330W поддерживает установку на потолке и возможность беспроводного подключения к источникам изображения (крепление и модуль для беспроводной передачи данных приобретаются отдельно). От попадания пыли и грязи проектор защищен по стандарту IP6X, что позволяет смотреть любимые фильмы и передачи, где угодно – например, без проблем брать PD1330W с собой в гости (устройство весит около 6 кг).

Acer PD1330W подходит для просмотра фильмов и передач в домашних условиях. Мощная лампа обеспечивает отличную максимальную яркость в 3000 ANSI-люмен, поэтому пользователь сам выбирает, в каком помещении устроить кинозал и на какое время назначить сеанс просмотра. Нативное разрешение WXGA (1280x800 пикселей) и уровень контраста в 2000000:1 гарантируют высокую четкость и детализацию картинки, а 125-процентный охват цветового пространства Rec. 709 помогает передать цвета именно так, как хотели сами создатели фильма. Также проектор наверняка понравится футбольным фанатам — в устройстве предусмотрен специальный режим для просмотра спортивных матчей.

Проектор Acer PD1330W

Чтобы добиться большего качества проекции и избежать выгорания картинки, которое происходит в проекторах со временем, в PD1330W применяются технологии Acer ColorPurity+, ColorBoost3D и ColorSafe II. Несмотря на свою мощность, проектор работает практически бесшумно — максимальный уровень шума во время просмотра не превышает 30 дБ. При этом устройство включается и выключается практически мгновенно и способно работать даже в режиме 24/7 без вреда для своей конструкции. А лампа новинки готова прослужить долгий срок — до 30 тыс. часов в ECO-режиме.

Новый проектор Acer PD1330W появился в России по рекомендованной розничной цене от 84990 руб.