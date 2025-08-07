Wildberries строит штаб-квартиру в «Москва-Сити» рядом с Ozon

Wildberries & Russ получила разрешение на строительство нового бизнес-центра в «Москва-Сити». В 400-метровом здании смогут работать 17 тыс. человек. На арендованных площадях в «Москва-Сити» находится Ozon, ближайший конкурент Wildberries & Russ.

Разрешение на строительство

Мосгосстройндзор выдал разрешение на строительство высотного бизнес-центра в Пресненском районе столицы - на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити». Об этом сообщил сайт мэра Москвы со ссылкой на главу ведомства Антона Слободчикова.

Девелопером проекта выступает объединенная компания Wildberries&Russ (образовалась в 2024 г. путем слияния марктеплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ),

Бизнес-центр будет построен по адресу Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Площадь земельного участка составляет 0,3 гк. Здание будет представлять из себя 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машино-мест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тыс. кв м., офисные помещения займут 128 тыс. кв м.

Здание на 17 тысяч человек

В здании смогут работать до 17 тыс. человек. «В связи со значительной высоткой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрено три лифтовые зоны, - говорится в сообщении. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 кг.

«Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала «Москва-Сити», считающего проектные решения с высокой функциональностью». - говорит Слободчиков.

Глава Мосгорстройнадзора добавил, что после начала строительно-монтажных работ инспекторы составят программу выездных проверок. В соответствующих проверках примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для инструментального контроля качества выполненного объема работ и применяемых стройматериалов на соответствие утвержденным проектным решениям. Также на прилегающей территории выполнят благоустройство и озеленение.

В пресс-службе Wildberries & Russ отказались от комментариев по вопросу строительства новой штаб-квартиры. Однако в декабре 2024 г. компания сообщала о приобретении строящегося бизнес-центра в «Москва-Сити». Речь идет о здании у моста Багратион.

Архитектурный облик объекта был создан сооснователм бюро «Спич» Сергеем Чабаном. В основу концепции легли идеи супрематической архитектуры Казимира Малевича, для которой характеры прямые линии и геометрические формы.

«Сложным этапом была интеграция здания в мост «Багратион» и Краснопресненскую набережную, - рассказывал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Стояла задача - сделать башню максимально выразительное. Во-первых, она находится на видовой точке воле реки, во-вторых, должна работать как эффектное завершение моста. отмечу, что это часть масштабной задачи по созданию современного архитектурного слоя. Ищем новые идеи, формы, чтобы получить новое поколение московских высоток».

«Фасады небоскреба будут выполнены из архитектурного закаленного стекла с металлическими ламелями и возможностью интеграции светодиодных лент для архитектурной подсветки, - рассказывали в компании. - Уникальной особенностью нового небоскреба станет «световой водопад», который создать панорамные лифтовые шахты».

Ozon рядом

Как писала газета «Ведомости», строящееся здание было приобретено у строительной компании «Глас-Девелопмент». Сумма сделки не раскрывалась. Изначально данный офисный комплекс назывался «Прайм». Эксперты, опрошенные «Ведомостями», оценивали рыночную стоимость объекта в 107-150 млрд руб.

Интересно, что штаб-квартира Ozon, ближайшего конкурента Wildberries & Russ (в части интернет-торговли), также расположена в «Москва-Сити», но на арендованных площадях.

Арендодателем выступает «дочка» турецкого застройщика Enka Group, владеющая комплексом «Башня на Набережной». Договор аренды был заключен в 2018 г.