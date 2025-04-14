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Samsung спешно закрыла доступ к своему «убийце» прошивки iPhone, которого создавала больше года. ОС получилась максимально кривой

Samsung в спешке прекратила распространение прошивки One UI 7.0 – оболочки для Android, расширяющей функции этой ОС. Над ней трудились полтора года, во время разработки было выпущено шесть бета-версий, но это не уберегло ее от ломающего смартфоны гигантского бага.

Шесть – это слишком мало

Корейская корпорация Samsung экстренно прекратила распространение прошивки One UI 7.0 для своих Android-смартфонов, пишет профильный портал Android Authority. В нее закрался баг, из-за которого мобильники, на которые она устанавливалась, начинали глючить.

По предварительным данным, проблема коснулась лишь прошлогодних флагманских смартфонов серии Galaxy S24 и только тех, что предназначались для Южной Кореи. Жаловались на сбои владельцы телефонов с процессорами Samsung Exynos.

Однако есть свидетельство того, что под ударом оказались и пользователи, в чьих смартфонах Samsung установлен процессор Qualcomm Snapdragon. На это указывает тот факт, что Samsung удалила файлы обновлений до One UI 7.0 со своих серверов. На момент выхода материала файлы с прошивками больше не были доступны для смартфонов S24, Flip 6 и Fold 6, предназначенных для американского рынка.

Массовости пока нет

Распространение стабильной сборки One UI 7.0, доступной обычным потребителям, началось 10 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. оно было прекращено, хотя некоторые пользователи все же успели установить его на свои смартфоны.

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Dhruv vishwakarma / Unsplash
Установка на смартфон новой прошивки сразу после ее релиза - к беде

Samsung пока не приводит точное количество обновившихся до One UI 7.0 устройств. Также она не сообщает, как намерена решать проблему с ними, ведь в прошивках корейского вендора нет опции отката до предыдущей версии.

Профильный портал 9to5Google пишет, что корейский вендор, вероятнее всего, подготовит для них отдельный патч, устраняющий обнаруженные глюки в One UI 7.0. Отметим, что точно так же поступает американская корпорация Microsoft – она сначала выпускает обновление для Windows 11, которое ломает что-либо важное в системе, а затем срочно создает обновление для обновления, чтобы устранить поломку. Нередки и случаи, когда ей приходилось выпускать обновление к обновлению для обновления.

Молчание или отмалчивание

К моменту выхода материала Samsung никак не комментировала ни выпуск сырого обновления, ни разработку патча для него. Важно подчеркнуть, что разработка One UI 7.0 заняла у нее довольно продолжительное время – полтора года, что является антирекордом для Samsung.

Сама по себе One UI – это третья по счету попытка Samsung сделать идеальную оболочку для Android, чтобы по своим функциям она не уступала Apple iOS, а также прошивкам конкурентов, тоже выпускающих Android-смартфоны. Первая попытка – это TouchWiz, она вышла в 2009 г. и в январе 2017 г. была заменена на Samsung Experience.

Experience продержалась совсем недолго и на фоне массовых нареканий пользователей быстро ушла в тень, в ноябре 2018 г. уступив место One UI 1.0.

До версии 2.0 прошивка доросла к октябрю 2019 г., а в декабре 2020 г. состоялся релиз One UI 3.0. Ноябрь 2021 г. ознаменовался выходом One UI 4.0, октябрь 2022 г. – выходом One UI 5.0, а версия 6.0 увидела свет в октябре 2023 г.

Таким образом Samsung на протяжении многих лет выпускала апдейты своей прошивки не реже, чем раз в год. Теперь же ей потребовалось полтора года, но пролонгированный срок разработки совершенно не уберег корейского вендора, который, как сообщал CNews, бежал из России в марте 2022 г. а в начале 2025 г. начал вливать деньги в рекламу в России, от выпуска откровенно сырой прошивки.

Ирония здесь в том, что за полтора года, что Samsung трудилась над One UI 7.0, было выпущено шесть бета-версий этой прошивки. Но и это никак не помогло.

Добавим, что современные смартфоны Samsung продаются, в том числе, и в России, несмотря на санкции. Это означает, что среди получивших кривую прошивку One UI 7.0 на свой мобильник могут быть и россияне. CNews писал, что по итогам 2024 г. она находится на третьем месте по популярности по количеству реализованных мобильников с долей 12% после китайских Tecno (16%) и Xiaomi (23% вместе со своими «дочками» Redmi и Poco).

Геннадий Ефремов

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