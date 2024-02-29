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ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на новом участке пути между станциями Замын-Ууд-2 и Шаргын овоо. Это повысит пропускную способность крупнейшего погранперехода Замын-Ууд – Эрлянь между Монголией и Китаем.

Специалисты дивизиона оснастили российской автоматикой собственной разработки и производства новый путь протяженностью 14,2 км, а также разъезды Шаргын-Овоо и Замын-Ууд-2. На перегоне внедрили систему интервального регулирования движения по радиоканалу.

Управление и контроль за участком будет осуществляться из центра управления перевозками в Улан-Баторе.

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Безопасность

Помимо увеличения обмена поездами, цифровизация повысит безопасность и надежность перевозок. Работы – часть проекта развития экономического коридора «РоссияМонголияКитай».

Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движения поездов (СИРДП) на базе цифрового радиоканала на участке магистрали Хойт — Улан-Батор — Замын-Ууд протяженностью 1111 км.

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