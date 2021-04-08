«Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал. В экспортную партию вошли обогреватели и фототерапевтический облучатель уральского предприятия холдинга. В медицинской практике эти устройства применяются при лечении и выхаживании новорожденных.

Согласно договоренности, Монголия получила детские обогреватели ОДН-01, Сенегал – фототерапевтический облучатель ОФН-02 производства Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга.

Первое устройство компенсирует тепловые потери у новорожденных детей с гипотермией. В числе преимуществ – регулирование температуры по датчикам кожи и матрасика, а также поддержание заданной температуры в течение 72 часов. Защиту от перегрева обеспечивает система автоматического отключения нагревателя.

Второе изделие, облучатель ОФН-02, сокращает сроки лечения новорожденных с желтухой, снижает процент заболеваний и осложнений, связанных с гипербилирубинемией. Устройство легкое и компактное, что позволяет размещать его в палатах с ограниченным свободным пространством.

«В Монголию и Сенегал медтехника направлена для ознакомления и понимания ее возможностей местными специалистами. По результатам пилотной поставки планируем оценить перспективность новых рынков. Регион Восточной Азии и Западной Африки – в целом интересные направления для развития экспортного потенциала предприятия», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Сегодня неонатальная продукция предприятия применяется в российских клиниках, также ее используют за рубежом. В числе заказчиков – Филиппины, Суринам, Индонезия, Киргизия и другие.