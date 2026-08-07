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Вершинин Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Вершинин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Дроканов Олег 1 1
|Сигалов Константин 1 1
|Гарифуллин Тимур 1 1
|Хлопотных Андрей 1 1
|Беляев Матвей 1 1
|Динмухаметов Данис 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Ведяхин Александр 180 1
|Раевский Алексей 77 1
|Ивашкевич Евгений 22 1
|Кравцов Сергей 64 1
|Мазур Артём 4 1
|Зенкин Денис 263 1
|Кравченко Рано 10 1
|Близнюк Станислав 22 1
|Золочевский Виталий 2 1
|Курьянович Николай 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.