Компания «Мсофт», разработчик MFlash, получила лицензию ФСБ

Компания ООО «Мсофт», создатель платформы для безопасного обмена файлами и совместной работы MFlash, получила лицензию Федеральной службы безопасности России (регистрационный номер Л051-00105-00/01634659). Эта лицензия позволяет компании предоставлять услуги по разработке, производству, установке, ремонту, распространению и техобслуживанию криптографического оборудования, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с помощью шифровальных средств. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

Полученная лицензия дает право использовать и интегрировать шифрование по стандартам ГОСТ для обеспечения безопасности данных, передаваемых через платформу MFlash. Это особенно актуально при выполнении проектов в КИИ, государственных информационных системах, системах обработки персональных данных (ИСПДн), а также в банковском секторе.

«Мсофт» — российский разработчик, 12 лет специализирующийся на создании решений для обмена данными.

Платформа MFlash, эксклюзивом на дистрибуцию которой обладает компания ITD Group, предназначена для оптимизации процессов внутреннего и внешнего корпоративного обмена файлами. Она устанавливается в пределах сетевого периметра, обеспечивая соблюдение корпоративных политик информационной безопасности всеми участниками процесса, что особенно важно при работе с поставщиками в единой цифровой среде.

Программное обеспечение сертифицировано ФСТЭК по требованиям к техническим условиям и соответствует уровню 4ОУД. Применяется в крупных организациях различных отраслей, таких как финансы, промышленность, телекоммуникации, нефтегазовая сфера, логистика и др.