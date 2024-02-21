Российский производитель дженериков известных иностранных препаратов перешел на «1С:ERP»

Компания ЗАО «Канонфарма Продакшн», российский разработчик и производитель дженериков, чей портфель составляет более 300 наименований фармацевтической продукции, завершила первый проект перехода с системы автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП») на новую, инновационную систему учета, планирования и анализа «1С:ERP Управление предприятием» («1С:ERP»). Об этом CNews сообщили представители внедренческого центра «Раздолье».

На момент запуска проекта предприятием управляли при помощи систем автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП»), «1СМ:Зарплата и управление персоналом» («1С:ЗУП»), «1С:Документооборот» («1С:ДО»).

Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» начался в 2023 г. с создания единой базы бухгалтерского и налогового учета в новой системе. В контур проекта вошли процессы позаказного учета продаж и закупок, учета затрат, расчета себестоимости и прибыли, бухгалтерский и налоговый учет. Для обеспечения точности и актуальности данных была настроена отчетность между базами. Были также обеспечены интеграции «1С:ERP» с внешними системами, для целей регламентированного учета на предприятии – настроен обмен данными между системами «1С:УПП» и «1С:ERP».

В ближайших планах фармацевтического гиганта – старт второго проекта: перевод в систему автоматизации «1С:ERP» оперативного и управленческого учета.

Все этапы проекта, в которые вошли проектирование и настройка системы, разработка необходимых инструкций и обучение пользователей, перенос начальных остатков, настройка процедур интеграции и опытно-промышленная эксплуатация, были оперативно проведены внедренческим центром «Раздолье».

«Успешной и оперативной реализации проекта помогло то, что коллеги из «Канонфармы» ответственно подошли к процессу, заблаговременно запланировав программу проектов для плавного и безболезненного перехода. Призываю всех пользователей «1С:УПП» в кратчайшие сроки не только задуматься о переходе, но и подготовить «дорожную карту», – отметил Евгений Грибков, руководитель ВЦ «Раздолье».