Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Компания «Раздолье» автоматизировала производство, некогда производившее камеры для снарядов легендарной «Катюши»

Компания «Раздолье» завершила проект автоматизации одного из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса — Научно-производственного предприятия «Салют». Проект реализован на базе российской ERP-системы «1С:ERP Управление предприятием 2» и полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к исполнению государственного оборонного заказа. Об этом CNews сообщили представители компании «Раздолье».

Благодаря поэтапному внедрению комплексного решения, организация смогла значительно повысить качество учета, снизить количество ошибок, уменьшить пересортицу и сократить время подготовки корпоративной отчетности. Кроме того, была достигнута высокая степень прозрачности расчета себестоимости продукции, что является важным аспектом в условиях жесткого контроля за исполнением ГОЗ.

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Бизнес

Предприятие «Салют», основанное в 1942 г., внесло значительный вклад в обороноспособность страны, производя продукцию военного назначения, участвовало в космических проектах. Сегодня оно продолжает работать в различных государственных программах.

Проект автоматизации включал несколько ключевых этапов: функциональное моделирование процессов, доработку функционала, первоначальную настройку системы, обучение пользователей и опытную эксплуатацию. Благодаря профессиональному подходу компании «Раздолье», внедрение прошло успешно и без сбоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

В России откроют новые центры робототехники

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: