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Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» подвела итоги оптического строительства в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных поселков Green Park, «Звездный», «Нежный», «Раздолье», «Светлый», «Счастливый» могут пользоваться скоростным интернетом и другими современными телеком-сервисами провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Более десяти лет “Ростелеком” в Челябинской области строит сети связи по инновационной технологии “оптика в квартиру”. Специалисты компании заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. При этом минимальная скорость на оптике – 200 Мбит/с − значительно выше той, что предоставляется по аналоговым сетям связи. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или отключений электроэнергии. Мы продолжаем инвестировать собственные средства в строительство инфраструктуры по современной технологии доступа, отмечая большой спрос магнитогорцев на высокоскоростные тарифы», – сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

По заявке абонента замена аналогового кабеля на оптический проводится быстро и с сохранением внутреннего декора помещения. Оптоволоконные сети позволяют пользоваться экосистемой цифровых сервисов для комфорта и отдыха всей семьи: образовательным онлайн-сервисом «Лицей», интерактивным телевидением и онлайн-кинотеатром Wink.

Очередной этап работ модернизации сетей в Магнитогорске завершится в 2022 г. Сотрудники «Ростелекома» планируют построить еще 30 километров оптики.

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ПАО «Ростелеком» – интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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