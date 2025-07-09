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We Fry Ви Фрай


Компания «Ви Фрай», расположенная на территории особой экономической зоны «Липецк», ежегодно перерабатывает более 200 тысяч тонн картофеля, выпуская около 3,5 миллиона порций картофеля-фри каждый день.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Проект ВЦ «Раздолье» по внедрению российской ERP-системы увеличил продуктивность компании «Ви Фрай» 1
25.11.2024 Как «1С:ERP Управление предприятием 2» помогло «Ви Фрай» автоматизировать производство картофеля-фри 1
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

We Fry и организации, системы, технологии, персоны:

8557 3
Optimacros - Оптимакрос 72 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 58 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 9 1
Thoma Bravo - Anaplan 71 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1900 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3715 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
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Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 166 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1773 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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