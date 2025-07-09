Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания «Ви Фрай», расположенная на территории особой экономической зоны «Липецк», ежегодно перерабатывает более 200 тысяч тонн картофеля, выпуская около 3,5 миллиона порций картофеля-фри каждый день.