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We Fry Ви Фрай
Компания «Ви Фрай», расположенная на территории особой экономической зоны «Липецк», ежегодно перерабатывает более 200 тысяч тонн картофеля, выпуская около 3,5 миллиона порций картофеля-фри каждый день.
УПОМИНАНИЯ
We Fry и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8557 3
|Optimacros - Оптимакрос 72 1
|Раздолье ВЦ - внедренческий центр 58 1
|АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 9 1
|Thoma Bravo - Anaplan 71 1
|1С:ERP Управление предприятием 641 1
|Microsoft Office 3843 1
|Суслов Андрей 12 1
|Гвоськов Андрей 8 1
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