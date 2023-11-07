«Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу

Компания «Ви фрай», российский производитель продукции из картофеля, осуществила миграцию с американского Anaplan на отечественную платформу «Оптимакрос». Проект импортозамещения реализовала компания «Атомс консалтинг».

«Ви фрай» работает с фермерскими хозяйствами из 25 областей России. За сезон перерабатывается более 200 тыс. тонн картофеля, ежедневно выпускается 3,5 млн порций картофеля фри и прочей продукции. Свою продукцию предприятие поставляет в ресторанные сети быстрого обслуживания России и СНГ, а также ритейлерам.

Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функции S&OP-модели (Sales and Operations Planning) – планирование продаж и операций, что позволяет сбалансировать возможности продаж с производственными возможностями, приоритетностью выполнения заказов, а также возможностями и ограничениями по закупкам ключевого сырья.

По словам Андрея Гвоськова, генерального директора «Атомс консалтинг», «модель во многом является цифровым двойником предприятия, что позволяет заказчику осуществлять моделирование типа «что будет, если» и «что надо сделать, чтобы…» для своевременного реагирования на быстро изменяющуюся внешнюю среду. Она пронизывает все основные производственно-хозяйственные процессы компании, позволяя в режиме реального времени менять любые предпосылки, начиная от норм запасов готовой продукции, рецептур, заканчивая ограничениями по мощностям и планированием семенной программы».

Семенная программа является особенностью перерабатывающего предприятия, которую необходимо учитывать. Она разработана для бесперебойного снабжения производства качественным сырьем и включает в себя весь цикл сотрудничества с фермерами – от передачи посадочного материала до получения готовой продукции. Программа интегрирована в созданную модель. Система анализирует текущие возможности фермеров и приоритеты предприятия по готовой продукции и сырью, что позволяет автоматически подобрать оптимальную структуру сырья для получения максимально качественной продукции.

Кроме производственно-хозяйственных процессов в модели учтены и финансовые – административно-хозяйственные и коммерческие расходы, планирование инвестиционной и финансовой деятельности, планирование расходов на персонал, планирование налогов и т.д. Это позволяет заказчику в том числе анализировать полную себестоимость производства и продаж каждой SKU в разрезе статей расходов (как прямых, так и косвенных), партий и периодов.

Для получения фактических данных с максимальной детализацией настроена бесшовная интеграция с «1С».

Критерии готовности в разработке цифровых продуктов. Definition of Ready, Definition of Done и Acceptance Criteria CNews Analytics

Основными пользователями созданной модели являются финансовый департамент и служба управления цепочками поставок.

Система также используется для предоставления руководству оперативной отчетности. В частности, ежедневного отчета по продажам, который позволяет сравнить плановые и фактические показатели за конкретный день, увидеть степень выполнения плана.

Ежемесячно актуализируются БДДС (бюджет движения денежных средств) и PL (отчет о прибылях и убытках). Причем, последний – в различных разрезах: за период, нарастающим итогом, план-факт анализ. Также формируется плановый баланс.

По мнению Андрея Суслова, финансового директора «Ви фрай», «внедренное решение Оптимакрос (ранее Anaplan) дало возможность существенно сэкономить время: если раньше на формирование бизнес-плана требовалось 2 недели, то сейчас этот процесс занимает 2 дня. Сейчас у нас есть возможность пересматривать существенно большее количество сценариев, чем в эпоху Excel, что позволяет оперативно реагировать на новые вызовы. Внедрение такой модели помогает нам принимать более оптимальные решения. Так, например, в начале Covid мы смогли подобрать сценарий, отличный от базового, который позволил нам сэкономить десятки миллионов рублей и многократно окупить проект внедрения. На текущий момент немаловажным фактором является переход на отечественную систему, что полностью исключает риски отключения серверов».

Реализация проекта заняла около 4 месяцев.