Компания We Fry управляет роботизированным складом с помощью решений Axelot и Logareon

Компания We Fry внедрила решения Axelot и Logareon для автоматизации управления складом и взаимодействия с оборудованием логистического комплекса в Липецке. We Fry завершила автоматизацию роботизированного склада. В реализации проекта приняли участие три компании: Axelot (генеральный подрядчик), Logareon и «Индустри Сервис». Специалисты проектных команд совместно разработали и внедрили комплексное решение для автоматизации складских процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

We Fry — производитель замороженного картофеля фри.

Компания находится в непрерывном процессе внедрения современных инструментов для обеспечения высокой эффективности логистики и полной прозрачности складских процессов. Объектом для цифровой трансформации стал логистический комплекс при производстве в Липецке.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

На складе была внедрена система Axelot WMS для управления складскими ресурсами и Logareon WCS для контроля работы роботизированного оборудования. В качестве интеграционного решения между КИС и WMS используются решение Datareon.

Результатом работы стала полная автоматизация процессов управления складом и взаимодействия с оборудованием на Липецком складе We Fry. Система Axelot WMS в связке с Logareon WCS позволяет контролировать движение каждой палеты от момента приемки до отгрузки и эффективно управлять логистическими процессами.

