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«Битрикс24» инвестировала в проект flip — «российский аналог Miro»

Компания «Битрикс24» более года изучала игроков рынка совместной работы и творческих коллабораций в формате онлайн-досок. Проект flip удовлетворил всем требованиям, имеет большой потенциал в энтерпрайз-сегменте. Сделка завершилась месяц назад. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Flip — это пространство для совместной работы онлайн, которое позволяет создавать виртуальные доски где пользователи могут размещать заметки, диаграммы, схемы и другие визуальные элементы в режиме реального времени.

На сегодняшний день сформирована дорожная карта возможного развития продукта для клиентов «Битрикс24».

«В ближайших планах – сделать формат документов «доски» открытым стандартом.

Доски — инструмент, который должен стать открытым стандартом на рынке, как, например, вордовский документ. Это поможет востребованному инструменту реально приносить пользу бизнесу», — сказал Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов «1С-Битрикс».

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