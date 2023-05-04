«Битрикс24» выпустил обновление. Оно посвящено наращиванию продаж со смартфонов

«Битрикс24» выпустил обновление. Оно посвящено наращиванию продаж компании со смартфонов.

Главной темой обновления «Битрикс24 Сириус» стала работа с мобильных устройств. Все обновления весеннего релиза направлены на упрощение и ускорение продаж.

Поэтому команда Битрикс24 анонсировала 6 новинок:

Профессиональная мобильная CRM

В 2023 г. отделы продаж обязаны консультировать, обслуживать и закрывать сделки с покупателями максимально быстро.

Сотрудники не могут зависеть от времени суток, доступа к ноутбуку и местонахождения в целом. Бизнес больше не должен терять прибыль из-за этого.

Компании могут полноценно работать с клиентской базой без компьютера или ноутбука. Это равноценная замена десктоп-версии CRM.

В обновленной мобильной CRM появились: обработка лидов; создание коммерческих предложений; выставление счетов с QR-кодов; заполнение и отправка документов; интеграция с «Юкаssа». Приём оплаты без подключения кассы; настройка CRM.

Бесшовный переход из звонка в Telegram

В 2023 г. всё меньше покупателей хотят общаться с продавцами по телефону.

Менеджеры по продажам могут переносить коммуникацию с клиентом туда, где ему удобно – в Telegram. Прямо из звонка. А переписка сохранится в той же сделке.

«Битрикс24 терминал»

Инструмент избавит предпринимателей от любых расходов на покупку, аренду, установку и обслуживание банковских терминалов для бизнеса. Кроме комиссии за эквайринг.

Новинка позволяет подключить неограниченное количество пользователей.

«Битрикс24 терминал» подойдет компаниям из сфер: выездной торговли, курьерских доставок, общепита, небольших торговых точек, сборки мебели на заказ, продажи и установки оборудования, строительства, организации мероприятий и любому малому бизнесу в целом.

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Свободные слоты в календаре и CRM

Найти свободный слот для встречи в графиках менеджеров двух разных компаний или продавца и клиента – настоящая проблема.

Отправьте партнеру ссылку на свой рабочий календарь. Он увидит свободные часы и сам забронирует удобный слот.

Всё готово. Вместо трёх дней «пинг-понга» слотами вы потратили всего две минуты.

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«Битрикс24 подпись»

Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.

Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне – ему не нужна регистрация в «Битрикс24». Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.

Для старта нужно подписать универсальное соглашение об ЭДО с заказчиком.

Новинка полностью соответствует 63-ФЗ в отношении простой электронной подписи (ПЭП).

ИИ для создания изображений

Инструмент позволит мгновенно генерировать картинки для лендингов. Больше не нужно искать изображения под каждый блок сайта и проверять наличие авторских прав.

Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов «Битрикс24», сказал: «Наши аналитики видят главный тренд 2023 г. для предпринимателей – работу с мобильных устройств. Она должна быть удобной и быстрой. Именно мобильность – хэдлайнер апрельского релиза. Мы постоянно получаем обратную связь от предпринимателей, которые работают на нашей платформе. Большинство запросов связано с ускорением и упрощением «операционки». Все новинки нацелены на прокачку продаж и клиентского сервиса — от интеграций с Telegram до бесплатного терминала оплаты. Также большой упор сделан на уходе компаний от тяжелой, бессмысленной и устаревшей рутины.

Мы продолжаем преследовать ту же цель, что и 11 лет назад – помогать бизнесу работать. В этом году — со смартфонов».