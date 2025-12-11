Разделы

«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP

«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

«Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. Благодаря MCP-Hub пользователи получат единый интерфейс для управления внешними программами. Также решение позволит: открывать доступ сотрудникам, которым нужно подключить сторонние инструменты; смотреть, с какими сервисами уже есть связь; отключать внешние программы от «Битрикс24».

Параллельно «Битрикс24» запускает MCP-сервер. Он позволит самостоятельно подключать Битрикс24 к внешним знакомым большим языковым моделям (LLM). Так нейросети могут создавать задачи, обновлять CRM-записи, планировать встречи и искать документы.

В основе инструмента лежит протокол Model Context Protocol (MCP) — технология, которая позволяет ИИ-агентам безопасно и структурировано работать с данными и инструментами «Битрикс24».

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

Реализованная схема работает следующим образом: пользователь вводит команду «запланируй встречу в четверг в 11:00» или «создай сделку». Затем ИИ-агент выполняет эту команду через MCP-интерфейс, взаимодействуя с внешними системами, подключенными через MCP-Hub. Такая архитектура позволяет «Агенту Марта» и другим нейросетям работать согласованно с различными интегрированными сервисами.

«MCP-протокол открывает для бизнеса новые возможности. Компании получат единую платформу для подключения внешних сервисов и управления автоматизацией через интуитивный интерфейс чата. AI-агенты смогут выполнять рутинные операции быстрее и надёжнее, чем вручную, существенно снижая операционную нагрузку на команды. Новая архитектура обеспечит гибкость: бизнес сможет адаптировать сценарии под свои процессы и легко подключать необходимые интеграции без технических сложностей», — сказал Юрий Волошин, директор по продукту «Битрикс24».

