Казанский медицинский университет перевел онлайн-обучение на отечественную платформу «МТС линк»

МТС сообщила о переходе одного из старейших медицинских вузов страны на платформу «МТС линк». Внедренные в кратчайшие сроки решения для онлайн-коммуникаций помогут Казанскому медицинскому университету в организации дистанционных лекций для студентов заочной формы обучения, онлайн-заседаний кафедр и ректоратов, виртуальных конференций, в том числе международного масштаба.

В Казанском государственном медицинском университете (Казанский ГМУ), история которого началась более двухсот лет назад, сегодня работает около восьмисот преподавателей, на девяти факультетах на базе шестидесяти кафедр обучается свыше восьми тысяч студентов из разных стран. «МТС линк» поможет вузу организовать для них образовательный процесс, административные совещания и конференции.

Платформа решает все задачи коммуникаций образовательной организации. Решение имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных совещаний, встреч и конференций: демонстрацию слайдов и видеоконтента, работу в едином виртуальном пространстве. Организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к вебинару могут подключиться до 5 тыс. слушателей и 30 спикеров, а на встрече могут присутствовать до 200 участников с ВКС.

Преподаватели Казанского ГМУ смогут не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность будущих медиков с помощью интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Сервис дает возможность автоматической записи встреч и вебинаров. А во время дистанционных занятий преподаватели смогут отслеживать активность студентов. Если кто-то отвлечется или свернет окно с конференцией, чтобы смотреть видео в соцсетях или переписываться в чатах, преподаватель об этом узнает. С помощью «МТС линк» университет также сможет проводить внутренние, межрегиональные и международные онлайн-конференции с опцией подключения синхронного перевода для иностранных участников.

«Онлайн-инструменты для обучения и проведения массовых образовательных мероприятий университет использовал уже несколько лет, а в этом году мы внедрили российское программное обеспечение. Сейчас мы в процессе перехода на «МТС линк» и надеемся осуществить его за короткое время. Общее впечатление от продукта позитивное, достаточно простой и понятный интерфейс. Радует, что на рынке отечественных решений есть продукт, который вполне конкурентоспособен с зарубежными системами видеоконференцсвязи», — отметила проректор Казанского ГМУ Миляуша Рахматуллина.

Надежда Оберемок, Сбер Бизнес Софт: Внедрять CRM-систему нужно с уровня самозанятого sbercrm

«Казанский медицинский университет стал вторым вузом Татарстана, который выбрал «МТС линк» для проведений дистанционных занятий и онлайн-конференций. Ранее, буквально за недельный срок, мы развернули решение для студентов и преподавателей Казанского федерального университета. «МТС линк» используют в работе учебные заведения, государственные учреждения, бизнес из разных регионов России, и опыт наших клиентов показывает, что отечественные ИТ-продукты действительно способны повышать эффективность рабочих и образовательных процессов», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Платформа «МТС линк» входит в Единый реестр российского ПО, серверная инфраструктура компании находится на территории России.