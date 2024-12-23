МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий и председатель правления «Т-Банка», выпускник мехмата МГУ Станислав Близнюк подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в вопросах подготовки кадров, проведении научных исследований, подготовку совместных публикаций. Партнерство предусматривает возможность организации совместных научных исследований, предоставления корпоративных стипендий аспирантам МГУ, проведения образовательных и профессионально-ориентированных лекций, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, разработка и развитие совместных научных и образовательных стратегий и программ; содействие в повышении квалификации.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий: «Соглашение с «Т-Банком» — это новый виток взаимодействия с нашим механико-математическим факультетом в области совместных научных исследований: от анализа эвристических алгоритмов решения NP-полных задач до глубоких фундаментальных исследований в теории больших данных. Наше сотрудничество с банком даст возможность учредить новые корпоративные стипендии аспирантам, поддержать секции конференции «Ломоносов» и студенческую олимпиаду по дискретной математике. Также рассчитываем на участие банка в развитии наших не только естественно-научных, но и экономических, управленческих факультетов, продолжение сотрудничества в организации стажировок и практик. В преддверии своего 270-летия Московский университет активно работает над созданием кампуса мирового уровня. Рассчитываю, что возможное партнерство по этому проекту придаст серьезный импульс в его реализации».

Глава «Т-Банка» Станислав Близнюк: ««Популяризация науки, повышение качества образования и подготовка профессиональных кадров являются приоритетными направлениями для «Т-Банка». Сотрудничество с ведущими научными центрами и университетами страны, с МГУ в частности, дают нам возможность создать уникальные условия для студентов и их качественной профессиональной подготовки по актуальным для рынка задачам. Нашей миссией является создание и развитие студенческого, научного и профессионального сообществ нового типа».