«Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Яндекс» и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина и ректор университета Виктор Садовничий.

Вместе «Яндекс» и МГУ будут заниматься научно-исследовательскими проектами для развития образования. Основные направления работы — цифровизация обучения, модернизация исследовательских процессов и поддержка молодых ученых.

Также в рамках соглашения 60 тыс. студентов и сотрудников вуза получат доступ к набору сервисов «Яндекс 360», в который входят корпоративные версии «Яндекс.почты» и «Яндекс.диска», сервис для видеовстреч «Телемост», онлайн-редактор документов, «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». Это комплексное решение для вузов, которые хотят создать удобное виртуальное учебное пространство.

«Мы уверены, что с помощью технологий можно сделать комфортную и увлекательную образовательную среду. В таких условиях человек учится эффективнее, что мотивирует его двигаться вперед, совершать открытия и развиваться в своей сфере. МГУ — альма-матер многих сотрудников Яндекса, поэтому сотрудничество с университетом важно для нас. Цифровая трансформация крупнейшего российского вуза подтолкнет к развитию образования во всей стране», — прокомментировала Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России.

Сотрудничество с вузами — часть Образовательной инициативы «Яндекса», программы улучшений образовательной среды с помощью технологий. Сейчас у компании есть множество партнерских программ с ведущими университетами страны: МФТИ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, РЭШ, НИУ ВШЭ, ИТМО, СВФУ и ЕУ.

Яндекс сотрудничает с МГУ с 2012 г. — тогда начала действовать совместная программа Школы анализа данных и магистратуры механико-математического факультета. Для обучения по ней требуется одновременно поступить в ШАД и в магистратуру по специальности «Компьютерная алгебра». Около половины тех, кто когда-либо читал лекции в Школе анализа данных «Яндекса», преподают или преподавали в МГУ.