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Samsung Innovation Campus (ИT Академия) начинает работу на базе СибГУТИ в Новосибирске

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) станет новой площадкой образовательной программы Samsung Innovation Campus (ИT Академия). Обучение по программе начнется в новом 2025/2026 учебном году. Об этом CNews сообщили представители Samsung Innovation Campus.

Образовательная программа будет реализована на базе кафедры прикладной математики и кибернетики и кафедры вычислительных систем Института информатики и вычислительной техники СибГУТИ. В рамках программы студенты вуза смогут пройти курсы по направлениям «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Интернет вещей».

Образовательные программы проекта Samsung Innovation Campus направлены на подготовку специалистов в наиболее востребованных ИT-направлениях и построены на освоении студентами практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники Samsung Innovation Campus (ИT Академия) самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung.

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Бизнес

С 2017 г. образовательная инициатива Samsung Innovation Campus охватывает более 30 ведущих вузов в России и странах СНГ. В 2024/2025 учебном году обучение в Samsung Innovation Campus (ИT Академия) прошли свыше 600 студентов.

Партнерам проекта Samsung Innovation Campus в рамках совместной реализации программ доступны различные мероприятия, в которых могут принять участие студенты и преподаватели. Так, весной 2025 г. прошел масштабный межвузовский хакатон ИT Academy Hack 2025: «Когда данные стали большими». В нем приняли участие 138 студентов из 11 вузов в восьми городах России. Хакатон проводится ежегодно и является возможностью практического погружения студентов в совершенно незнакомые задачи самых динамично развивающихся ИT-сфер. Также в этом году программа Samsung Innovation Campus (ИT Академия) стартует в Магнитогорске — в МГТУ имени Г.И. Носова. Обучение начнется уже осенью 2025 г. Новые этапы развития ожидаются и в Татарстане: в марте представители Samsung Innovation Campus посетили КФУ (г. Казань) для обсуждения расширения сотрудничества, которое успешно продолжается уже с 2013 г.

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