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Храмшин Вадим
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Samsung Innovation Campus запускает курсы по искусственному интеллекту и интернету вещей в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова 1
Храмшин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10390 1
|Певнев Сергей 20 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
|МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 10 1
|Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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