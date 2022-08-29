Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. На преобладающую возрастную группу от 25 до 35 лет приходится около 43% от общего числа пользователей. Чаще всего онлайн-курсы выбирают в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

При этом, если оценивать активность в разных возрастных группах на всех платформах, то по количеству сессий лидируют ученики младше 18 лет – в среднем 32,5 раза, следом идет группа 18-25 лет – 26,6 раза, и в наиболее многочисленной категории 25-35 лет – 16 раз.

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. Аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 27%, Skillbox – 26%, «Нетология» – 20%, Stepik – 13%, «Яндекс.практикум» – 12%.

Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет – на нее приходится 43% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают почти равные доли – по 22% и 23% соответственно. Однако и в зрелом возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн – доля таких студентов составляет 7%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 4% пользователей.

Наибольшее количество пользователей сосредоточено в макрорегионах «Москва» – 22%, «Северо-Запад» – 14% и «Урал» – 13%. В среднем 55% пользователей – мужчины. Единственный макрорегион, где среди студентов в EdTech доля женщин выше, – «Байкал и Дальний Восток». Здесь отрыв составляет 4%.

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Относительно начала 2022 г. динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3. На активности студентов этой же платформы наиболее выразительно отразилась сезонность: если в январе медианное количество сессий было 25 раз за 24 часа, то к лету этот показатель снизился до 17.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).