AW BI совместно со Skypro запустили бесплатный онлайн-курс по бизнес-аналитике

Российская BI-система AW BI совместно с онлайн-университетом Skypro запустили бесплатный курс «AW BI для анализа данных», ориентированного на начинающих специалистов и всех, кто хочет освоить современные инструменты бизнес-аналитики с нуля. Об этом CNews сообщили представители AW BI.

Бизнес-аналитику AW BI уже используют порядка 150 компаний по всей России, и спрос на специалистов, умеющих работать с этой платформой, стабильно растет. Новый курс позволит каждому желающему бесплатно получить практические навыки анализа данных.

Программа построена в формате онлайн-обучения и доступна без ограничений. Каждое занятие включает практику, а по завершении курса ученики получают готовый аналитический проект для портфолио.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

«Спрос на специалистов по бизнес-аналитике в России растет. Мы понимаем, как важно сегодня быстро осваивать продвинутые инструменты для принятия решений. Поэтому наш совместный курс со Skypro призван помочь максимальному числу специалистов получить востребованные навыки работы с AW BI и стать драйверами data-driven культуры в своих компаниях», — отметила Алена Наливайко, руководитель направления развития экспертизы внедрения AW BI.

На платформах «Нетология» и Stepik также размещены образовательные материалы, а такие университеты, как «Университет Иннополис», «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», «Университет 2035», «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и др. включили изучение AW BI в свою программу.

