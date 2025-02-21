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Кока Виктория


21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кока Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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