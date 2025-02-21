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Кока Виктория
|21.02.2025
|SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI 1
Кока Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
|Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
|Softline - Софтлайн 2876 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
|Softline - Polymatica Dashboards 34 1
|Stepik.org - образовательный портал 10 1
|Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
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