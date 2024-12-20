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Греков Михаил



20.12.2024 Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Греков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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