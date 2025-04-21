AW BI выпустила релиз 1.33 с интерфейсом создания индексов в витринах данных, новым виджетом KPI и усиленной защитой авторизации

AW BI объявила о выпуске новой версии платформы бизнес-аналитики AW BI 1.33. Релиз включает сразу несколько важных обновлений, направленных на повышение производительности, расширение визуальных возможностей и усиление безопасности системы.

Ключевые нововведения AW BI 1.33: интерфейс создания индексов для витрин данных. Теперь пользователи могут настраивать поля для индексации витрин аналитического хранилища (Clickhouse) непосредственно из интерфейса. Это ускоряет поиск и сортировку данных в крупных витринах; новый виджет KPI. В платформе появился дополнительный компактный формат отображения агрегированных показателей, который востребован при визуализации ключевых метрик на панели управления; автоматическое форматирование чисел. Поддержка сокращения чисел до тыс., млн, млрд, трлн с возможностью гибкой настройки разрядности; гибкость в управлении группировками. Порядок детализации (drill down) теперь можно менять прямо в режиме просмотра без перехода в редактор; новые условия фильтрации справочников, включая «Равно» и «Не равно», — для более точной настройки отбора данных; подсказки по наследуемым правам и правам на каталоги, упрощающие аудит доступа; защита от подбора паролей. При многократных неудачных попытках входа система автоматически замедляет повторные попытки, что минимизирует риск взлома; улучшенная авторизация через LDAP. Поиск пользователей теперь осуществляется по всем директориям базового домена без необходимости вручную задавать путь.

«Каждый релиз мы воспринимаем как шаг к созданию прогрессивной, технологичной аналитической платформы, способной адаптироваться под задачи и масштабы заказчиков. В версии AW BI 1.33 мы улучшили фундаментальные характеристики продукта: производительность, безопасность, удобство интерфейса. Эти изменения — не просто отдельные функции, а часть стратегии развития BI-инструмента, способного работать в крупных и быстро меняющихся организациях», — отметил Михаил Греков, директор по развитию продукта AW BI.

Также в релизе: оптимизация работы с Live-моделями; улучшение экспорта виджетов и таблиц в .xlsx и .csv; логирование пользовательских уведомлений; настройка лимитов на просмотр MSSQL-таблиц; унификация подсказок и исправление найденных ошибок.