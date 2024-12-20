Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group усиливает экспертизу по решениям для бизнес-аналитики новыми продуктами отечественных вендоров.

Интегратор заключил соглашение о партнерстве с разработчиком ПО в сфере бизнес-аналитики Analytic Workspace (AW BI). Новое сотрудничество дает Prof-IT Group возможность предлагать заказчикам универсальные инструменты для решения практически любой аналитической задачи.

Производственные компании оперируют обширным массивом данных о запасах, производственных процессах, техническом обслуживании оборудования, финансовых показателях и других аспектах. Эта информация играет ключевую роль в обеспечении эффективности и конкурентоспособности предприятия. Непрерывный анализ данных становится необходимостью для прогнозирования поломок, оптимизации производства, анализа исторических трендов и принятия управленческих решений.

Внедрение AW BI в промышленности и производстве позволит организовать мониторинг ситуации и принятия решений на разных уровнях, делать срезы как для топ-менеджеров, так и для начальников цехов и переделов, расследовать инциденты с опорой на данные в реальном времени. Analytic Workspace делает ставку на понятный интерфейс, возможность ML-прогнозирования и бесплатную демоверсию для самостоятельной работы с продуктом.

«Наше сотрудничество нацелено на усиление экспертизы, которое позволит Prof-IT Group еще более эффективно отвечать на потребности клиентов в промышленности.

Совместная работа направлена на внедрение инструментов, которые позволят предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям, эффективно планировать и экономить время», — отметил Михаил Греков, менеджер продукта Analytic Workspace.

«Вопрос внедрения российской BI-платформы стоит сегодня остро как для организаций, которые до сих пор работают в Excel, так и для тех, кто пока остаются на западных BI-платформах. Мы рады предложить нашим клиентам из промышленности новые аналитические инструменты, которые смогут повысить производительность предприятия», — сказал Олег Киселев, директор направления цифровой промышленной интеграции Prof-IT Group.

По оценкам экспертов, рынок решений для бизнес-аналитики в России будет расти двузначными темпами в ближайшие годы. Общая доля внедрения отечественных решений в сегменте BI превышает 60%. Динамику рынку придает процесс импортозамещения, рост спроса на системы поддержки принятия решений, а также развитие проектов цифровизации.