Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group усиливает экспертизу по решениям для бизнес-аналитики новыми продуктами отечественных вендоров.

Интегратор заключил соглашение о партнерстве с разработчиком ПО в сфере бизнес-аналитики Analytic Workspace (AW BI). Новое сотрудничество дает Prof-IT Group возможность предлагать заказчикам универсальные инструменты для решения практически любой аналитической задачи.

Производственные компании оперируют обширным массивом данных о запасах, производственных процессах, техническом обслуживании оборудования, финансовых показателях и других аспектах. Эта информация играет ключевую роль в обеспечении эффективности и конкурентоспособности предприятия. Непрерывный анализ данных становится необходимостью для прогнозирования поломок, оптимизации производства, анализа исторических трендов и принятия управленческих решений.

Внедрение AW BI в промышленности и производстве позволит организовать мониторинг ситуации и принятия решений на разных уровнях, делать срезы как для топ-менеджеров, так и для начальников цехов и переделов, расследовать инциденты с опорой на данные в реальном времени. Analytic Workspace делает ставку на понятный интерфейс, возможность ML-прогнозирования и бесплатную демоверсию для самостоятельной работы с продуктом.

«Наше сотрудничество нацелено на усиление экспертизы, которое позволит Prof-IT Group еще более эффективно отвечать на потребности клиентов в промышленности.

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру
Облака

Совместная работа направлена на внедрение инструментов, которые позволят предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям, эффективно планировать и экономить время», — отметил Михаил Греков, менеджер продукта Analytic Workspace.

«Вопрос внедрения российской BI-платформы стоит сегодня остро как для организаций, которые до сих пор работают в Excel, так и для тех, кто пока остаются на западных BI-платформах. Мы рады предложить нашим клиентам из промышленности новые аналитические инструменты, которые смогут повысить производительность предприятия», — сказал Олег Киселев, директор направления цифровой промышленной интеграции Prof-IT Group.

По оценкам экспертов, рынок решений для бизнес-аналитики в России будет расти двузначными темпами в ближайшие годы. Общая доля внедрения отечественных решений в сегменте BI превышает 60%. Динамику рынку придает процесс импортозамещения, рост спроса на системы поддержки принятия решений, а также развитие проектов цифровизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще