Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte

GlowByte заключила партнерское соглашение с компанией-разработчиком Analytic Workspace (AW), в рамках которого заказчикам из разных секторов экономики будут поставляться решения на основе данной аналитической платформы. Об этом CNews сообщила руководитель практики Business Intelligence GlowByte Екатерина Панферова.

Интеграция ИТ-продуктов различных российских разработчиков проводится в рамках стратегии по созданию импортонезависимого ПО.

«Мы верим, что Analytic Workspace способен решать задачи self-service аналитики в организациях, которые долгие годы инвестировали в data-driven подход и развивали культуру работы с данными. Расширение пула вендоров для GlowByte – стратегически важный шаг, который полностью соответствует потребностям времени. Мы стремимся обогащать наш продуктовый портфель надежными и проверенными решениями российских партнеров. Объединение лучших практик разработчика Analytic Workspace и опыта реализации проектов GlowByte позволит нам как партнерам не только взаимодополнять экспертизу, но и давать нашим клиентам практическую возможность повышать эффективность бизнес-процессов при работе с платформой», – сказала Екатерина Панферова.

«Принятие управленческих решений на основе аналитики данных сегодня востребовано во всех секторах экономики, так как позволяет гораздо быстрее и более точно реагировать на изменения. Наш сервис Analytic Workspace помогает эффективно управлять как бизнесом, так и госструктурами, анализируя данные из различных источников и представляя результат в наглядных визуальных форматах. Благодаря партнерству с ведущим интегратором GlowByte теперь мы сможем значительно расширить рынок присутствия нашего продукта», – отметил Ильдар Райманов, директор направления BI Analytic Workspace.

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Analytic Workspace – инструмент BI-аналитики, который может использоваться в банковской, промышленной, телекоммуникационной и других отраслях для проведения разведки данных, проверки аналитических гипотез, визуализации и поддержки в принятии решений. Платформа AW адаптирована под особенности российских операционных систем, таких как Astra Linux, «Ред ОС» и совместима с продуктами других отечественных компаний-разработчиков.

GlowByte — международная группа компаний, участник рынка внедрения BI-аналитики. Стратегический партнер ведущих вендоров, поставщик профессиональных услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, CRM-систем, Advanced Analytics, RPA, IoT, BPM, AML и пр.