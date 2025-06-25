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Панферова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Панферова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Райманов Ильдар 3 1
|Скворцов Тарас 11 1
|Гришковский Артем 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 6
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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