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Все категории 177565
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Панферова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux 1
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях 1
02.10.2023 «Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор» 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
21.04.2022 Glowbyte представила альтернативу Tableau 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Панферова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 144 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 5 1
ДатаМайнд 1 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 18 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
FanRuan Software 11 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4944 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5639 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 564 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 512 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 157 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 86 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5910 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7148 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1357 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1841 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14676 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12440 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1942 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3753 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2983 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2073 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4753 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 362 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 79 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10644 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3333 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 114 1
Microsoft Office 3834 1
ДатаМайнд - SiglaVision - Sigla Vision 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1080 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 27 1
FanRuan - FineBI 20 1
Райманов Ильдар 3 1
Скворцов Тарас 11 1
Гришковский Артем 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1278 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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