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«Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания «ДатаМайнд» объявляют о завершении тестирования и подтверждении полной совместимости self-service платформы для бизнес-аналитики SiglaVision с операционной системой Astra Linux SE версий 1.7 и 1.8. Сертификаты совместимости №27089 и №27090 были выданы в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, что гарантирует бесперебойную работу решения в защищенной ИТ-среде. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

SiglaVision представляет собой корпоративное веб-приложение для бизнес-аналитики, разработанное на Java. Платформа сочетает производительность с интуитивно понятным интерфейсом, позволяя пользователям с любым уровнем подготовки работать с данными — от построения простых круговых диаграмм до создания сложных геопространственных визуализаций. Решение поддерживает более 30 источников данных, включая аналитические и реляционные БД, NoSQL-хранилища и файловые системы, а также оснащено встроенными ETL-инструментами и self-service функциональностью.

Особую ценность платформа представляет для задач риск-менеджмента, предоставляя возможности мониторинга ключевых показателей эффективности в реальном времени, оценки рисков и разработки стратегий по их минимизации. Включение SiglaVision в Единый реестр российского ПО подчеркивает соответствие продукта государственным стандартам и стратегии технологического суверенитета.

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Цифровизация

«Сотрудничество с «Группой Астра» имеет для нас стратегическое значение. Astra Linux служит целевой операционной системой для SiglaVision, и все тестирования мы в первую очередь проводим на этой платформе. Получение сертификата совместимости с ведущей отечественной ОС значительно укрепляет доверие к нашему решению среди российских компаний и расширяет возможности внедрения. Мы планируем продолжать развитие партнерства, чтобы предлагать клиентам наиболее эффективные комплексные решения», — сказала Екатерина Панферова, директор по продукту SiglaVision и бизнес-развитию компании «ДатаМайнд».

«Подтверждение совместимости SiglaVision с Astra Linux — важный шаг для развития цифровой трансформации бизнеса. Это партнерство позволяет организациям и госструктурам получить полноценный аналитический инструментарий в безопасной среде, соответствующей требованиям регуляторов. Мы видим значительный потенциал в совместных решениях, которые сочетают мощь бизнес-аналитики SiglaVision с надежностью нашей операционной системы», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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