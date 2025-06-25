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ДатаМайнд
Компания «ДатаМайнд» — отечественный разработчик Self-Service платформы для бизнес-аналитики SiglaVision. Это BI-инструмент, который применяется в различных отраслях крупного и среднего бизнеса, обеспечивая аналитику данных и их визуализацию, поддержку множества источников и встроенные ETL-инструменты. Платформа SiglaVision включена в Единый реестр российского ПО.
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|«Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux 1
ДатаМайнд и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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