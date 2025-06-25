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ДатаМайнд


Компания «ДатаМайнд» — отечественный разработчик Self-Service платформы для бизнес-аналитики SiglaVision. Это BI-инструмент, который применяется в различных отраслях крупного и среднего бизнеса, обеспечивая аналитику данных и их визуализацию, поддержку множества источников и встроенные ETL-инструменты.  Платформа SiglaVision включена в Единый реестр российского ПО.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ДатаМайнд и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1206 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 97 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
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