Компания «ДатаМайнд» — отечественный разработчик Self-Service платформы для бизнес-аналитики SiglaVision. Это BI-инструмент, который применяется в различных отраслях крупного и среднего бизнеса, обеспечивая аналитику данных и их визуализацию, поддержку множества источников и встроенные ETL-инструменты. Платформа SiglaVision включена в Единый реестр российского ПО.