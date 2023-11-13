GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях

Системный интегратор GlowByte и ИТ-вендор Goodt (группа «Ланит») стали бизнес-партнерами. Компании договорились о совместном внедрении Insight и объединении технологической экспертизы для реализации сложных кейсов.

Insight – это BI-платформа со встроенным low-code-функционалом, позволяющая разрабатывать не только классические BI-проекты, но и приложения, порталы, сайты, решения для ситуационных центров, медиапанели и другие форматы комплексной интерактивной аналитики. Insight входит в реестр российского ПО и является одним из лидеров среди решений для BI-аналитики в России.

Ключевое отличие Insight – онлайн-редактор, широкие возможности визуализации данных (более 70 виджетов и глубокая кастомизация элементов), встроенные библиотеки шаблонов и возможность подключать разные источники данных. Все интерфейсы системы, включая функционал для self-service-аналитики, спроектированы для массовых пользователей с базовым набором навыков. Это позволяет с нуля запустить конвейер бизнес-аналитики и наладить обмен экспертизой между командами внутри компании.

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«Мы рады, что GlowByte так же, как и мы, уверены, что бизнес-аналитика должна быть встроена в операционные процессы и помогать развитию data-driven-культуры. Для этого BI нужно упаковывать в простую и понятную форму, и сам процесс разработки аналитики должен быть дружелюбным и доступным для самых разных специалистов. Понятно, что только с помощью ПО решить эту задачу не получится, но новый пользовательский опыт обязательно станет хорошей отправной точкой для трансформации и запуска современной BI-практики», – отметил Роман Щапов, коммерческий директор Goodt.

«Партнерство Goodt и GlowByte – это полноценная коллаборация двух команд-лидеров рынка. Мы идеально дополняем друг друга: у GlowByte богатый опыт в работе с данными, а у Goodt – в создании современных инструментов визуализации аналитики. Это значит, что совместно мы будем предоставлять клиентам сервис полного цикла, помогая бизнесу строить и запускать конвейеры BI-аналитики», – сказала Екатерина Панферова, руководитель направления Business Intelligence GlowByte.