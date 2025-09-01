Компания «Трубное решение» внедрила AW BI

Производственное объединение «Трубное решение» завершило ключевой этап внедрения отечественной BI-платформы AW BI.

До внедрения AW BI аналитика в компании строилась на ручной обработке данных из CRM, «1С», телефонии и рекламных каналов. Это приводило к задержкам, искажениям информации и разногласиям между отделами продаж и маркетинга. Попытки использовать другие отечественные аналитические платформы оказались неудачными, системы не справлялись с масштабом и сложностью интеграций.

После тестирования нескольких решений выбор пал на отечественную BI-систему AW BI. Внедрение проводилось силами внутренней команды производственного объединения «Трубное решение», что позволило глубоко адаптировать платформу под специфику бизнеса.

Интеграционная часть проекта стала настоящим техническим вызовом. Специалисты успешно подключили и синхронизировали множество источников данных: «1С:Бухгалтерия» (и другие конфигурации «1С»); CRM-платформы Bitrix24; различные базы данных PostgreSQL и MySQL; маркетинговые инструменты «Яндекс.Директ»; внешние файлы Excel/CSV и API-сервисы.

Архитектурное решение построено на трех ключевых модулях AW BI: ETL (интеграция и обработка данных); аналитическое хранилище (ClickHouse); визуализация данных.

Команда разработала порядка 30 дашбордов, автоматизировала процессы выгрузки данных и внедрила систему сквозной аналитики в AW BI.

Бизнес-эффективность проявилась в улучшениях ключевых показателей: ускорился процесс принятия управленческих решений; сократилось время на сбор и обработку данных; появились новые возможности анализа; качество аналитической отчетности вышло на новый уровень; улучшилось взаимодействие между отделами продаж и маркетинга.

Количественные метрики продемонстрировали: рост процента конверсии лидов во всех филиалах; более тонкая настройка контекстной рекламы и SEO.

Технические достижения проекта включают успешное решение сложных интеграционных задач. При одновременном подключении нескольких экземпляров Bitrix24, «1С» и «Яндекс.Директ» специалисты создали промежуточную БД на PostgreSQL, что позволило обеспечить целостность и актуальность данных. Также реализована чёткая система прав доступа: сотрудники разных должностей видят только ту информацию, которая соответствует их роли.

Перспективные направления развития BI-системы включают в себя дальнейшее углубление аналитики и расширение функционала. Производственного объединения «Трубное решение» получило полную прозрачность маркетинговых процессов и эффективный инструмент контроля работы отделов продаж.