BI-инструмент Analytic Workspace совместим с «Ред ОС»

Российские разработчики «Ост» и «Ред софт» подтвердили совместимость аналитической BI-платформы Analytic Workspace с операционной системой «Ред ОС». Импортонезависимое решение предназначено для использования в органах государственной власти, финансовом секторе и в других организациях, нуждающихся в больших данных (Big Data).

Analytic Workspace относится к классу self-service BI и предназначена для работы с данными (анализ и визуализация), проверки гипотез и поддержки в принятии решений. Продукт позволяет снять нагрузку с ИТ-отделов: бизнес-пользователи без навыков программирования могут проводить быструю разведку данных и получать первые результаты менее чем за час. Входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№13135).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Высокотехнологичные продукты позволяют усовершенствовать и оптимизировать бизнес-процессы. Расширение экосистемы «Ред ОС» за счёт таких технологий демонстрирует, что российский ИТ-рынок готов предоставить качественное импортонезависимое ПО для самых разных задач», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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«Для нашей компании является приоритетным не только развитие возможностей самого продукта, но и обеспечение функционирования платформы на ведущих отечественных операционных системах, что обеспечивает покрытие полного спектра вопросов информационной безопасности. Мы создаем комфортные условия для развития бизнеса, а широкая доступность технологий Analytic Workspace в экосистеме «Ред ОС» показывает ценность сотрудничества российских разработчиков», — сказал Ильдар Райманов, директор направления BI, Analytic Workspace.