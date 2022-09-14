«Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы

Компания «БАРС груп» (входит в госкорпорацию «Ростех») обновила решение для сбора отчетности «Своды» до версии 5.1.1.

Интеграция «Сводов» 5.1 с партнерским решением «Analytic Workspace» открыла широкие перспективы в части аналитики. Например, недавно было добавлено новое представление отчетов — сводная таблица. Это значит, что в обновленной версии 5.1.1 наличие сводных таблиц позволяет не просто составлять отчеты, но и проводить многомерный анализ с визуальным представлением данных. Об этом CNews сообщили представители «БАРС груп».

Одним из ключевых инструментов системы является механизм сбора сводной отчетности, который постоянно модернизируется. В этом релизе расширили сведения (атрибуты) об учреждениях при их выборе во время запуска функционала. Это позволяет получать более полную информацию об организациях, с которых собирается свод, и осуществлять гибкую фильтрацию исходных данных. Особенно актуально тем, кто собирает отчетность в разных разрезах. Аналогичным образом доработали справочник учреждений, что упрощает его администрирование.

Планово продолжается доработка логов (информация об активностях пользователей). Теперь их можно легко обработать сторонними программами, в удобном формате отслеживать действия пользователей и оперативно реагировать на ошибки. В ближайшее время планируется завершить работы и внести изменения по всей системе. Также была реализована опция выгрузки таблиц в файл с расширением .xlsx, благодаря чему можно оперативно и без дополнительных программ обмениваться необходимой информацией.

Модуль платформы «Центр сообщений» позволяет отправлять сообщения внутри системы и дублировать их на почту пользователей. В рамках обновлений данный функционал был усовершенствован: у администраторов появилась возможность изменять текст шаблонов сообщений, используемых в автоматической рассылке, и гибко настраивать их под потребности каждого проекта, а также сохранять исходный вид форматирования текста при его дублировании на электронную почту.

Платформа не только расширила свои функциональные возможности, но и была успешно протестирована на операционной системе Astra Linux Orel на процессоре «Байкал». Продукт может бесперебойно и эффективно работать на отечественных процессорах.

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«Наша компания всегда была и остается клиентоориентированной, мы прислушиваемся к потребностям пользователей и учитываем их в своей работе. После перехода на 5 версию “Своды” отказались от поддержки десктопной версии приложения в связи с политикой импортозамещения и невозможностью поддержки старого решения. Но мы видим нужность и важность для пользователей работать в локальной версии приложения, и в ближайших релизах она будет выпущена», — сказал заместитель генерального директора «БАРС груп» Анатолий Младшев.

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Решение для сбора отчетности «Своды» вышло на рынок в 2007 г. Платформа является основой для создания систем консолидации отраслевой статистики (бюджетная отчетность, мониторинги), охватывает такие социально значимые сферы, как образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная защита. На сегодняшний день на «Сводах» реализовано более 200 проектов, в которых работают более 100 тыс. пользователей по всей России. Среди наших заказчиков: Минфин России, Минздрав России, Минцифры России, Федеральное казначейство, ФНС России, МЧС России и др.