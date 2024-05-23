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«Барс Груп» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика»

Компания «Барс Груп» госкорпорации «Ростех» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика». Это инструмент глубокого бизнес-анализа больших объемов разрозненных данных. Решение построено на базе BI-платформы Analytic Workspace и включает готовый набор дашбордов и аналитическую базу, которая необходима производству для повышения операционной эффективности.

Аналитика «Барс Фабрики» строится от реализации заказов на производство и охватывает практически все его аспекты. На данный момент в продуктовый набор решения входят такие дашборды как оперативная аналитика загрузки основных цехов, управление финансовыми показателями, мониторинг планово-предупредительных ремонтов и статус по внеплановым простоям, контроль разработки конструкторской и технологической документации, а также статус по затратам и прогресс проведения НИОКР по освоению новой продукции, глубокий анализ по закрытию критичных для производства вакансий.

«Современные производственные предприятия представляют собой сложнейшую экосистему, где обрабатывается колоссальный объем информации, поступающей из разных источников. Это петабайты данных в год. Такой поток информации требует специализированных методов анализа. Для построения экономики данных на предприятии на помощь приходят BI-системы, предлагая комплексный подход к аналитике. Например, наша «Барс Фабрика». Сбор и агрегация данных из различных источников, их транспорт, обработка и хранение с последующим анализом и визуализацией позволяют быстро цифровизировать работу с Big Data», – отметили в «Ростехе».

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В функционал аналитической панели «Барс Фабрики» входит также визуализация работы инженеров различных специальностей – конструктора, технолога, металлурга и т.д. Это позволяет видеть, чем тот или иной специалист занят в данный момент, на какой проект тратит рабочее время, какой показатель исполнительской дисциплины имеет на конкретный день, неделю, месяц или квартал.

«BI-решение «Барс Фабрика» способно открыть новые пути для развития предприятий. К концу II квартала 2024 г. планируется увеличить число готовых дашбордов. Будут добавлены новые информационные панели – управление цепями поставок, управление качеством и идентификация прослеживаемости, статус работы оборудования в цехах, логистика и склад», – сказал директор бизнес-центра BI-решений «Барс Груп» Яков Кротов.

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